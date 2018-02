Dura acusación: los piqueteros violentos pueden ser condenados a prisión efectiva

Según fuentes del caso, los aprehendidos Mauricio Robledo, Mercedes Maturano, Jeremías Zalazar, Leiza Benítez y Sergio Campos, tienen entre 19 y 24 años. Dos de ellos son estudiantes de la UNSJ, mientras que el más chico cursa el último año del secundario.





De los implicados, los hombres permanecen en la Comisaría 4°, mientras que ambas mujeres –una de ellas embarazada de 4 meses – cumplen el régimen de detención domiciliaria.





El sistema de Flagrancia les imputó los delitos de Lesiones agravadas en perjuicio de la autoridad (art. 89, 92 y 80, inc. 8); Resistencia a la autoridad (art. 239); Daño y obstrucción de la circulación en la vía pública (art. 194); Daño agravado (art 184, inc. 1) y Extorsión (art. 168). Este último no es excarcelable, por lo que enfrentan una condena que deban cumplir tras las rejas.





Por el momento, los 5 permanecerán detenidos hasta el lunes o martes, cuando la Justicia efectúe la audiencia de presentación. Allí, el fiscal Ignacio Achem y el abogado defensor buscarán llegar a un modo alternativo de solución del conflicto, pero si no hay acuerdo deberán presentarse a una segunda audiencia donde finalmente serán juzgados por los delitos cometidos.





Esta resolución puede ser una pena ejemplificadora y una muestra de que el Ministerio Público será riguroso en este tipo de situaciones agresivas y extorsivas.





En este sentido, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo que "el que cometa delito, no tendrá una casa del IPV". Esta medida la materializarán a través de una ley que desde el Ejecutivo pretenden enviar a la Cámara de Diputados.









El funcionario habló sobre cómo ocurrieron los hechos que terminaron con los dos jefes policiales heridos y destacó que manifestantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Los implicados venían de participar de otra protesta, que se plegaron a la que estaba en el Centro Cívico, lo que se venía repitiendo toda la semana, y que cuando las fuerzas policiales les solicitaron que desalojaran la calle, repentinamente un joven de esa organización pateó fuertemente a Martínez.





"Siempre evitamos usar la fuerza policial y esta es la primera vez en dos años que lo hacemos", aclaró Baistrocchi, además dejó en claro que el Gobierno Provincial no se dejará extorsionar por estos grupos violentos. Por eso, recomendó que se respete la metodología que lleva a cabo el IPV que tiene que ver con la inscripción en los padrones para quienes quieran obtener una casa.