Docente sobreseída por dos abusos: "Quería que se supiera la verdad, ahora voy a volver al jardín"

Emocionada, conmovida y agradecida con la Justicia porque la verdad salió a la luz, la maestra jardinera, Cecilia Márquez, habló en exclusiva con N8 luego de haber sido notificada de su sobreseimiento.





"Prefería que pasara el tiempo pero que las cosas quedaran claras y que se supiera la verdad", dijo y contó que esta mañana, cuando conoció el fallo del titular del 3er Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, fue a la escuela a reencontrarse con sus alumnos.





Luego de la alegre noticia, lo primero que hizo Cecilia fue comunicarse con sus colegas en la escuela. Su máximo deseo era volver a estar con sus alumnos porque no se pudo despedir cuando la detuvieron. "No me había podido despedir de ellos, ahora quiero volver cuanto antes". Cecilia se mostró agradecida con sus allegados y con la familia de los niños a su cargo por el apoyo "incondicional" que recibió de ellos.





"Es una mezcla de todo. Estaba segura de que esto iba a salir bien pero todo lo que uno tiene que pasar es duro. Ahora estoy feliz", expresó entre lágrimas. Ese deseo será cumplido este próximo lunes, cuando pase el día en el jardín, después de 2 meses de haber padecido el peor de sus calvarios.