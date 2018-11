Día clave: darán a conocer la condena a los acusados del femicidio de Lucía Pérez

Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas convocaron a la última audiencia para las 14.30, cuando se definirá la situación de Matías Farías (25), Pablo Offidani (43) y Alejandro Maciel (61).





Durante los alegatos, el fiscal Daniel Vicente solicitó prisión perpetua para Farías, al considerarlo autor de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor".





En tanto, para Offidani solicitó 18 años de cárcel al considerarlo "partícipe necesario" del mismo delito y retiró la acusación por "encubrimiento agravado" que pesaba contra Maciel, sindicado como quien lavó el cuerpo de la menor y de quien pidió la libertad.





Por su parte, el abogado de la familia de Lucía, Gustavo Marceillac, pidió que los dos primeros imputados sean condenados a perpetua y Maciel a cuatro años y medio de prisión.





De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la adolescente conoció a Farías y Offidani un día antes de su muerte, el 7 de octubre de 2016, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 local para venderle un cigarrillo de marihuana.





En horas de la mañana siguiente, ambos pasaron a buscar a Lucía por su casa y se fueron hacia la vivienda del primero, en Racedo al 4500, del barrio Alfar, donde habría sido drogada y abusada sexualmente.





Luego, los imputados llevaron a Lucía en una camioneta a la Unidad Sanitaria de Playa Serena, adonde la menor de edad llegó sin signos vitales y los médicos trataron de reanimarla durante 40 minutos.





Para el fiscal, quedó demostrado que "Farías tenía un plan", dado que le fio la droga en el primer encuentro para tener un segundo y allí "cobrarle, venderle más droga y accederla carnalmente".





Según el fiscal, hizo esto "a sabiendas del rol esperable de este tipo de chicas, adolescentes, consumidoras de tóxicos de manera abusiva y a su vez sin ingresos propios" y destacó que "en una sociedad patriarcal, sirve para saciar la necesidad sexual suya como hombre".





Acerca de la falta de pruebas sobre la violación, manifestó que "en casos como este, la perspectiva androcéntrica nos hace creer que si no hay huellas de defensa en la víctima o lesiones extremadamente crueles no hay abuso sexual y nos hace perder de vista que el problema está en la asimetría de poder, entre víctima y victimario".





"No quedan dudas de que Lucía Pérez fue abusada sexualmente en un contexto de violencia de género por cosificación a la mujer y que para su facilitación se usaron estupefacientes, que potenciaron la situación de vulnerabilidad en concreto", destacó el fiscal.





Por su parte, la defensora oficial de los tres imputados, Laura Solari, descartó el delito de "abuso sexual seguido de muerte" que pesa sobre Farías y Offidani, por considerar que las relaciones entre el primero de ellos y Lucía "fueron consensuadas". "Y sí no hay abuso sexual, lógicamente tampoco se puede imputar el resultado de muerte que prevé esa figura", sostuvo Solari.





Luego, la defensora señaló que "en este caso, el concepto de violencia de género no es aplicable porque no hay un femicidio ni hubo una cosificación por parte de los imputados hacia Lucía". "La causa altamente probable de muerte fue la ingesta de estupefacientes pero no un abuso sexual como el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado intentan imponer", afirmó.





El caso Lucía Pérez tuvo una fuerte repercusión a nivel nacional e internacional hace dos años, luego de que la fiscal que originalmente estaba a cargo de la causa, María Isabel Sánchez, informara en los inicios de la investigación que la víctima había sido drogada, violada y "empalada", esto último finalmente descartado.





Incluso, este femicidio derivó en el primer paro internacional de mujeres que se realizó en la Argentina en 2016 con el impulso del movimiento feminista Ni Una Menos.





Fuente: Ámbito Financiero

