Detuvieron a otro de los atacantes que abusó de una joven trans

Mónica Lencina, representante de ANMAR, comentó que la joven se encuentra contenida y que a tres meses del hecho no volvió a trabajar. En su momento, a través de las redes sociales ella misma comentaba lo que había sufrido. “Me golperaron a más no poder, me robaron, me dejaron desnuda, se reían y gozaban mientras me veían sufrir. Me obligaron a hacer cosas que quería. Intentaron matarme y llevarme arrastrando detrás de una casa”, comentaba la víctima.

El atacante de la joven trans agredió a otras mujeres y luego de abusarlas se llevó la ropa interior

El primer hombre detenido por este caso fue José Quevedo y este miércoles, tras una serie de investigaciones, fue apresado un hombre de apellido Orozco, al parecer propietario de una de finca en las inmediaciones de donde ocurrió el abuso.