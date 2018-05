Después de siete años, el instigador asesino del boxeador Guillermo Romero tendrá su juicio

Luego de varias idas y vueltas, y de un proceso extremadamente largo que encontró su final tras siete años, el presunto responsable de la muerte del boxeador Guillermo Romero tendrá su juicio oral y público. Se trata de Carlos Martín Camargo (38), un hombre que estuvo mucho tiempo en calidad de prófugo, que cayó cuatro años después del crimen y que costó procesar por no haber sido el autor material, sino intelectual del hecho. Desde este 15 de mayo será sometido ante el tribunal integrado por José Atenágoras Vega, Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera.









El procesamiento de Camargo se concretó finalmente en noviembre de 2015, por decisión del juez Maximiliano Blejman (del 4to Juzgado de Instrucción) que trabajó el caso con detenimiento. Cuando dos personas se presentaron en la casa de Guillermo, en Santa Lucía, y lo ultimaron de un disparo, no había evidencia material que hiciera suponer que Camargo era el asesino. Este sospechoso pasó cuatro años prófugo y finalmente, se entregó a la Justicia en julio de ese año, en Mendoza. Aunque hubo varios dedos que lo señalaron como el instigador del asesinato, no había pruebas suficientes para acusarlo directamente. Es que Camargo no estuvo en la escena del crimen según cree la Justicia, pero dio muchos pasos en falso antes de que se consumara la tragedia. El sujeto había lanzado una batería de amenazas de muerte contra el boxeador y ese fue un aliciente para la investigación. Es cierto que, en el lugar del hecho, no estuvo. Su coartada era que había estado visitando a un tío en el Servicio Penitenciario y como había registro de su ingreso en el libro de visitas, pudo zafar por mucho tiempo de la sospecha de su autoría material. Pero si bien Camargo no manipuló el arma mortal, Blejman trabajó en la recopilación de pruebas y testimonios que lo señalaban como el "ideólogo" del homicidio agravado.









"Te queda muy poco", la primera amenaza de muerte que recibió Romero de boca de Camargo, en la puerta de un cumpleaños de quince en 2011. Un mes después, el agresor volvió a lanzar una nueva amenaza ante testigos (vecinos) del barrio Colón. "Te voy a matar con un fierro". Luego, horas antes del crimen, la última advertencia: "Mañana vas a ser boleta". La bronca del supuesto criminal hacia la víctima se había avivado con el tiempo. Una de las hipótesis tiene que ver con un amorío oculto entre la hija del boxeador y uno de los Camargo, que despertó el odio entre las familias. Otras de las razones que se conocieron fue que el boxeador lo había denunciado ante la Policía varias veces por supuesta manipulación y comercialización de estupefacientes en el barrio y por "manosear" a las niñas del lugar.













Esto sucedió antes de que dos personas golpearan la puerta de Guillermo Romero y lo asesinaran de un disparo en el pecho a sangre fría. Pasaron siete años de ese momento y recién la próxima semana se tejerá la maraña de acusaciones contra este reconocido delincuente con antecedentes penales, que podría recibir una pena perpetua.