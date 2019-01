Desesperada búsqueda de un hombre: salió a correr y no volvió más a su casa

La última vez que lo vieron fue corriendo por calle Ignacio de la Roza, tal como lo hacía habitualmente. Abel Ángel Tello (60), una persona deportista, ya que hizo un hábito de su adoctrinamiento de la Armada. El hombre no da señales desde el viernes pasado, luego de haber estado chateando con su hija Gabriela. La familia está desesperada, porque cuando lo fueron a buscar, al no tener respuesta de sus mensajes, no lo encontraron en su vivienda. Se había llevado su celular, su billetera y faltaba ropa deportiva, según manifestó su hija. Piden colaboración a la ciudadanía para dar con su paradero.