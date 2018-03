///Marcela V. Silva









A pocas horas de que se produjera la cuarta muerte laboral del año desde la subsecretaría de Trabajo informaron que el empleado que apareció muerto en el interior de un piletón de una bodega "no tenía los elementos de seguridad". Este detalle se conoció luego de que una comisión de la subsecretaría de Trabajo inspeccionara el lugar.





En cuanto a los detalles mínimos que harán que la investigación avance y se pueda responsabilizar al dueño de la bodega Espín o no, aún son escasos ya que el propietario es un hombre mayor que estaba en estado de shock y no podía hablar dijo Roberto Correa Esbry en Levantate. Por ahora solo se sabe que el empleado es Eduardo Morales y tendría unos 40 años. En cuanto a su familia y antigüedad laboral aún se desconoce con exactitud quienes serían ya que no realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 17°.





Por otra parte, Carolina Parra, titular del Segundo Juzgado Correccional, dijo a sanjuan8.com que también se desconoce la relación laboral que mantenía el hombre que limpiaba el pileton con el propietario de la bodega. De todos modos, la jueza aclaró que la hipótesis que más fuerza cobró es la de inhalación de un tóxico que se determinará con el resultado de la autopsia que estará a última hora del jueves.





