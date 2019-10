Descubrió que su pareja la engañaba, le pidió explicaciones y él le dio una paliza brutal

El sábado a la noche, recién reconciliada con su pareja, Lorena fue a bailar con él para pasar un buen rato juntos pero al irse del boliche unas horas después todo se salió de control. Ella le reclamó por una serie de mensajes de otra mujer que le había encontrado en el celular y él reaccionó dándole una paliza brutal.





La víctima compartió en las redes sociales las fotos de las consecuencias que le dejaron los golpes en el cuerpo y advirtió que su novio, un policía de la Comisaría Comunitaria Nº40 de Santiago del Estero, fue detenido por el hecho pero nunca dejó de estar conectado en su celular, como si estuviera tranquilamente en su casa.









"Se puso violento conmigo porque le reclamé que le encontré una vez más un mensaje de otra mujer con la que actualmente me engañaba y él lo negaba como siempre", relató la joven en su muro de Facebook.









"Cuando le reclamé se subió al auto, arrancó y empezó a golpearme, me pegaba piñas en la cabeza, me agarraba de los pelos", escribió. De acuerdo a su relato, todo esto sucedió apenas a dos cuadras de la seccional y pudo sobrevivir gracias a una vecina que advirtió lo que ocurría y llamó a la policía.









"Llegaron a tiempo. Por eso estoy viva", comentó. Pero al ver el patrullero el acusado intentó escaparse y lo hubiera conseguido si no fuera porque tomó una calle en contramano y terminó chocando contra un árbol. "Lo aprendieron, pero estuvo todo el día con su teléfono en línea como si nada", cuestionó.









"¿Qué más hace falta que pase, me tiene que matar para que lo detengan? ¿Qué porque es policía puede hacer lo que quiera? Y una vez más me vuelven a ultrajar, a calumniar, la familia empezó a insultarme por las redes sociales. ¿Tengo que estar muerta para que recién me crean?", se preguntó. La Justicia tendrá ahora que definir la situación procesal del detenido en un plazo máximo de cinco días.