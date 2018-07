Desaparición del anciano de Chimbas: pasaron dos semanas y aún no hay rastros

/// Por Bárbara Ardanaz





Entre la desazón y la angustia, los familiares de Alberto Remigio González (79) lo buscan desesperadamente noche y día, siguiendo cada pista que les llega de su posible paradero. Es que mañana se cumplirán dos semanas de la desaparición del hombre, desde que salió de su casa a caminar y hasta el momento, no hay rastros, según contó su nuera a sanjuan8.com.





El rastrillaje de parte de la División Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan no han cesado. Esta mañana, el operativo en conjunto con personal de la Comisaría 17° y del Grupo Geras, abarcó la zona de RN40 desde Mendoza hasta el puente de Albardón. Los efectivos creen que podría haberse caído al agua, motivo por el cual rastrillaron por la huella hacia Angaco, sin novedades.





Por otro lado, los familiares aseguraron que el hombre se orientaba perfectamente en el departamento y que desde hace 20 años salía a caminar todos los días por la zona y nunca se fue de su casa sin avisar antes. Es por esto que creen que alguien podría habérselo llevado o que estaría con un grupo de indigentes, que tal vez le quisieron robar, lo golpearon y por eso estaba desorientado en la zona.





Las cámaras de seguridad lo registraron por última vez a las 19.50 del miércoles 20 de junio en calle Mendoza, frente al barrio Báez Laspiur, caminando hacia Centenario y desde ahí se perdió el rastro. Estiman que podría haberse dirigido hasta la Costanera o por calle Centenario hasta Salta, pero la cámara que está ubicada en esta última esquina no lo tomó.





Sumado a esto, la ola de frío polar llegó hace unos días a la provincia y sus familiares están angustiados pensando en el poco abrigo con el que salió aquel día. "No dormimos, no comemos ni hacemos nada más que buscarlo, no sé si estará bien o si tendrá abrigo", dijo su nuera.





Al momento de desaparecer, Alberto tenía una campera de lana verde, un pantalón de corderoy beige, zapatillas grises con azul, una gorra negra y un bastón blanco y naranja, como se ve en la foto.





Por cualquier información sobre el paradero de Alberto, comunicarse al 911 o al 4313170 (Comisaría 17°).