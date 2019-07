Denunció a su hermano por violencia de género: "Tengo la cara hinchada y el cuello marcado"

En el posteo que rápidamente logró el apoyo de todos sus contactos contó que su hermano es violento desde hace tiempo. "Hoy me cansé, hoy me miro al espejo con la cabeza llena de moretones, la cara hinchada, el cuello marcado y me digo a mi misma basta, hoy fue la última vez que acepto esto, HOY ME DEJO DE CALLAR. No solo por mí, sino por mi vieja, a quien también golpea", fue parte del mensaje que rápidamente se compartió y llegó a los medios locales.

El posteo completo:

Si sos víctima de violencia de género podés pedir asesoramiento gratuita a la línea nacional 144.