Denunció por las redes que fue brutalmente golpeado por un acosador

Un sanjuanino denunció a través de su perfil de Facebook que en la noche de este viernes sufrió una brutal golpiza de un presunto acosador que conoce. La exposición fue radicada en la Comisaría 4°, dato confirmado a sanjuan8.com por fuentes policiales.





Según describe en su estado, el hombre acosó en otra oportunidad a su amiga, con quien salió anoche a un boliche ubicado en el Lateral de avenida Circunvalación sur. "Anoche este individuo llegó como si nada y se sentó en la mesa donde estaba mi compañera y le pedí que se retirara o cambiara de mesa", explicó el joven.





Hasta que la situación se desbordó. Es que después de tocar, la presunta víctima salió al patio con la banda a fumar cuando el denunciado "salió a tratar de aclarar las cosas y hablar conmigo, a lo cual respondí pidiéndole que no se me acerque y mantenga distancia, hasta que me golpeó sin darme cuenta".





Mirá las fotos de las lesiones que le quedaron en su rostro y el relato que hizo en su cuenta de la red social: