Denunciaron a Julián Gil por abuso sexual y él dice que es una movida política

Una joven de 16 años denunció, en el Centro ANIVI, al exintendente de Caucete por abuso sexual. Según la denuncia, el exfuncionario tocó sus partes íntimas y le ofreció dinero para que no dijera nada.

Todo habría ocurrido el año pasado, pero recién la denunciante se animó a contarlo ahora.

Julián Gil, por su parte, salió a decir que todo es una movida política de parte de un adversario político. "Es increíble hasta donde llegan las maniobras políticas y en este caso aliadas a un delincuente un violador que esta preso el Gringo Olivares que violó a su propia hija, este tipo es el actor intelectual de esta denuncia porque ya se publicó en Diciembre de 2019 y en Enero de 2020 por las redes sociales, donde este delincuente le ordenó a su hija menor para que me denuncie, pobre niña si ni siquiera me conoce. Esto es una terrible injusticia y la justicia no puede permitir éstas falsedades. Este es otro abuso que el Gringo Olivares comete ahora con otra hija ensuciándola y mandándola a mentir contra una persona inocente. Pobre niña que el padre la obliga a inventar cosas de una persona que solo supuestamente conoce de vista y con la que nunca ni siquiera hablo. Si creo en la Justicia y si creo en la Justicia divina", manifestó al programa radial “El dedo en la llaga” .