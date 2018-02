"Dejala que se muera, una menos", contó otra cadeta sobre la escuela de policía de La Rioja

Jacqueline Chumbita, una de las cadetas torturadas en la Escuela de Policía de La Rioja en la que falleció Emanuel Garay, contó en una entrevista que durante los entrenamientos, un inspector decía "tírenlo al costado, que se muera", en referencia al joven muerto.





Entrevistada por Cadena 3, la joven contó que estuvieron dos horas al sol y que mientras algunas compañeras se desmayaban un inspector dijo: "dejala que se muera, tírenla a un costado, una menos".





"Nos hicieron hacer una rutina muy cruel: nos hacían trotar, cuerpo tierra, todo sin darnos agua. Había una pileta sucia y yo tome agua de ahí, y chicos tomaron agua de un pozo que había sapos, Las chicas pedían para ir al baño para poder tomar agua del inodoro", reveló la joven que se encuentra internada por una deshidratación y podría recibir el alta en las próximas horas.





"A la tarde le dije que no podía más a la comisaria Rodríguez, me hicieron firmar la baja incosciente y me llevaron al baño, me tiraron agua con jabón y una cadete me pegó con un palo en los tobillos", contó la cadeta y reveló que, a pesar de todo, quiere seguir siendo policía: "Luché mucho para llegar a este objetivo. Voy a llevar con mucho orgullo mi uniforme".