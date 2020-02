La defensa de la familia de Fernando Báez Sosa cuestionó la liberación de dos rugbiers

Los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa cuestionaron la liberación de Juan Guarino y Alejo Milanesi, dos de los imputados que estaban detenidos por el crimen del joven de 19 años. Además adelantaron que tendrán una audiencia con el juez de garantías David Mancinelli, en la que le expresarán sus diferencias con el dictamen de la fiscal Verónica Zamboni. "Deberían estar detenidos", dijo en diálogo con TN Fabián Améndola, uno de los abogados de la familia de la víctima.

La audiencia con el magistrado será el próximo jueves a las 9 en el juzgado de Garantías de Villa Gesell y fue pedida por las dos partes, tanto por los abogados de los Báez Sosa como de los rugbiers. El encuentro será previo a que el magistrado resuelva sobre el pedido de prisión preventiva de los ocho imputados restantes, que deberán estar presentes. Aunque no será necesaria la asistencia de los liberados Guarino y Milanesi.

Améndola dijo que "era una de las posibilidades" la excarcelación de algunos de los rugbiers acusados por el asesinato a golpes de Báez Sosa en Villa Gesell, el pasado 18 de enero frente al boliche "Le Brique". Aunque indicó que "no es la posición" que tienen ellos como abogados de la familia de la víctima.

Anticipó que en la audiencia le plantearán a Mancinelli que no están de acuerdo con la decisión de Zamboni y que, en su consideración, Guarino y Milanesi "deberían estar detenidos". "Para nosotros todos son coautores. No todos pegaron, pero todos participaron", afirmó.

Señaló que están en desacuerdo con el análisis de la prueba que hizo la fiscal y que tienen disidencias "en cómo se describe el hecho". "Debe describir el hecho histórico, si constituye delito y cuál y quiénes son las personas que aparecen prima facie en ese hecho. La descripción no contempla todos los elementos que surgen de la investigación", afirmó.

Aclaró que la resolución "puede mutar en cualquier momento" y recordó que aunque no hay testigos que vinculen a los liberados con una actividad específica "las cámaras del lugar los muestran juntos" con el resto de los rugbiers. "No los muestran pegando, pero estaban ahí", dijo.

En esta línea, dijo que el hecho que solo algunos de ellos hayan golpeado a la víctima hasta matarlo no significa que el resto no tenga responsabilidad en el homicidio. "Para nosotros hay coautoría funcional y no solo de dos personas", indicó en referencia a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi. Ya que otros imputados impidieron que los amigos de Fernando lo ayudaran mientras era brutalmente agredido.

Zamboni fundamentó el pedido de libertad para los imputados Milanesi y Guarino en que no fueron reconocidos en las ruedas de personas y por el "beneficio de la duda". "A la luz del resultado negativo de la diligencia de reconocimiento de personas en relación a los encausado Guarino y Milanesi, ésta Titular de la Vindicta Pública, entiende que debe cesar la medida de coerción personal que pesa sobre ellos", indicó en su resolución.

Afirmó que "si bien se ha acreditado que los co-encausados estuvieron con los demás esa noche, hasta la actualidad se han llevado a cabo innumerables medidas de investigación que no han permitido vincularlos a la muerte de Fernando". Consideró además que cambió su convicción en cuanto a la participación de éstos dos acusados y recordó que "toda duda en el proceso debe ser valorada a favor de los imputados, conforme las garantías constitucionales que deben respetarse en el proceso".

En cuanto a Milanesi indicó que ninguno de los testigos "lo han podido reconocer ni como agresor de la víctima, ni de ningún otro amigo de Fernando" y que "solo uno de ellos lo vio parado en las inmediaciones" pero "sin participar en la gresca". Además explicó que aunque presentaba lesiones en sus manos, "no pudieron acreditarse fehacientemente que guarden vinculación con la presente pesquisa".

En relación a Guarino planteó que "si bien el mismo se halla filmado saliendo del bailable Le Brique, nada lo ubica en la agresión misma a Fernando". En esta línea, recordó que "el resultado negativo de la totalidad de los reconocimientos en rueda de personas desarrollados" y que "un solo testigo lo ubicó en las inmediaciones del lugar". "Ningún registro fílmico de los aportados, lo ha grabado agrediendo a alguna persona, sino solo caminando", afirmó. Manifestó además que "analizada la lesión que presentaba el día de su aprehensión no ha podido acreditarse hasta el momento que se vincule y/o guarde relación con el hecho".

Fuente: TN