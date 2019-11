Debieron rescatar a dos jóvenes del espejo de agua del Dique de Ullum

Una imprudencia que pudo terminar en tragedia ocurrió anoche en el club de Vela y Remo, en Ullum. Dos jóvenes, de 18 y 20 años, que eran parte un contingente que estaban en un retiro espiritual, sacaron un kayak y se adentraron el espejo de agua cerca de la 1 de la madrugada.





Según relató Miguel Jofré, director de Seguridad Náutica, los chicos no usaron ningún elemento de seguridad y se dieron vuelta varias veces, perdiendo los remos de la embarcación. En medio de la desolación y aferrados al kayak encontrar un islote en medio del agua que les permitió mantenerse quietos.





El operativo de búsqueda comenzó cerca de las 3 de la mañana y después de tres horas de intenso rastrillaje finalmente los encontraron.





El tiempo en la madrugada, de este viernes, complicó el rastrillaje. El cielo estaba cerrado y el viento dificultó que los chicos escucharan el llamado de los rescatistas. Los chicos fueron vistos por última vez en la costa del Club de Vela y Remo y fueron hallados en inmediaciones de Costa Magna.





"En las condiciones que se dio todo, es un milagro que los chicos estén sanos y a salvo. Afortunadamente la cota en el Dique de Ullum es baja, esto les ayudó a hacer pie en algún lugar en el agua. La situación hubiese sido otra si el nivel del agua era alto. Ellos no sabían nadar, no llevaban salvavidas, no tenían idea de navegación", relató Jofré.





Al momento de hallarlos los chicos se encontraban muy asustados, llevaban más de tres horas en el agua. Se los revisó y constató que estaban en buenas condiciones.