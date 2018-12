De terror: fue abusado por su padre y su tío con el encubrimiento de los abuelos

/// Por Bárbara Ardanaz

Tras separarse la madre de su pareja y padre de su hijo, llevaba al niño a la casa de sus abuelos paternos para que pasara el día con ellos y, de esta manera, que la criatura no cortara el vínculo con sus familiares paternos. Pero las visitas se volvieron un infierno para el pequeño y no quiso ir nunca más a esa casa.





Según atestiguó su mamá, cuando le preguntó por qué no quería ir a la casa de sus abuelos, el pequeño dijo que su tío de 14 años ingresaba a su dormitorio mientras dormía la siesta y abusó sexualmente de él. En Cámara Gesell el niño dijo que lo hizo varias veces y que también le pegaba. "En ese momento entra el abuelo – mientras el tío violaba al niño- y le dijo ¡Otra vez con eso!" y dejó de hacerlo. Cuando llegó su padre le comentó lo sucedido y le respondió: "Está bien, si ya sos puto", según el testimonio. La madre realizó la denuncia en enero de 2017 y rompió la relación con la familia de su expareja.





Pasaron los meses y en una charla con su hijo donde le dice que sus movimientos son parecidos a los de su padre, el pequeño se quiebra en llanto y le dijo que antes del tío, lo había hecho su papá. Según el testimonio de la madre sobre lo que le comentó la criatura, en el asentamiento donde vivía su padre le bajó los pantalones y el calzoncillo, lo tiró al piso y le hizo lo mismo que el tío.





Inmediatamente radicó la denuncia en el Centro ANIVI. "Mi papá me metió el pito un chiquito y me tiró en el piso y me dijo que yo era puto", dijo el pequeño en la entrevista videograbada. Además, relacionó a la abuela con los hechos: "Ella me puso crema para la paspadura y no era eso y después dijo que si yo le decía a mi mamá que me iba a pegar", haciendo referencia a la madre de su papá. "Y también mi papá me dijo que si yo le decía que la iba a matar a mi mamá", dijo el pequeño según fuentes judiciales.





El padre negó en su declaración ante el juez del caso Martín Heredia Zaldo, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, los hechos que se le imputaron. Sin embargo, el magistrado consideró que hay elementos suficientes para probar su presunta culpabilidad y determinó el procesamiento con prisión preventiva al padre de la víctima, además de trabar un embargo por 400 mil pesos sobre sus bienes. Fue procesado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y permanece tras las rejas en el Penal de Chimbas a la espera de la elevación del juicio en su contra.