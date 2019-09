De Sanctis, sobre la sanción al juez Toro: "Se tomó atribuciones que no tiene"

Luego de que se conociera la sanción al juez Jorge Toro, titular del Primer Juzgado de Menores, por irregularidades en el juicio contra un menor de edad por abuso sexual simple, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, explicó los motivos. "Se tomó atribuciones que no tiene", aseguró el cortista a Canal 8.

La causa en cuestión fue a un abusador que, al momento del hecho tenía 16 años, y llegó a manos del juez Toro para ejecutar la etapa de juicio por abuso sexual simple, luego de la investigación que realizó la magistrada María Julia Camus. Antes de la etapa de audiencias, el fiscal Carlos Rodríguez solicitó la Cámara Gesell de la víctima, un paso que no había sido dado por la jueza en la etapa de instrucción. Toro dio lugar a ese planteo y como resultado de la entrevista videograbada surgió que la nena (que tenía 6 años al momento del episodio) había sido violada. Es así que el fiscal pidió que se lo imputara por abuso sexual con acceso carnal y el magistrado accedió, le tomó indagatoria al acusado, lo procesó y lo llevó a juicio por ese delito. Finalmente, sentenció al imputado a 4 años de prisión efectiva y como no fue pena suficiente para la Fiscalía, Adolfo Díaz apeló la condena. Luego, la Sala II de la Corte (integrada por Ángel Medina Palá, Guillermo De Sanctis y Adriana García) manifestó su desconformidad por el proceso al que calificó de incorrecto.





"El tribunal de Casación advirtió que Toro había cometido serias irregularidades en la tramitación del proceso. Se detectó que se había exorbitado en sus facultades, porque siendo juez de juicio retrocedió a la instrucción, dictó medidas de esa etapa cuando debería haber vuelto la causa a la jueza de instrucción si es que faltaba algo y pedírselas", explicó De Sanctis.





En este marco, el presidente del máximo Tribunal subrayó que "la Corte declara nulo lo actuado por el juez Toro, por haberse tomado atribuciones que no tiene; realizó actos impropios de la etapa de juicio en la que se encontraba (no puede tomar medidas investigativas); no puede recalificar. Tiene que limitarse a fijar audiencias, recibir las pruebas que las partes presentes y a partir de ahí comenzar el juicio adversarial, dirigir el debate y dictar sentencia final".





A partir de esto es que de ordenó apartar al magistrado dela causa por caer en "prejuzgamiento" al recalificar, y se lo sancionó con una multa de un sueldo mínimo de ingreso al poder judicial, alrededor de $35.000.









Hace poco más de un mes, sucedió una situación similar con la jueza María Julia Camus, que había adelantado su opinión y prejuzgado al acusado, previo al inicio de un juicio. La causa contra un menor de edad fue por un hecho ocurrido el 30 de agosto de 2015 en el barrio Área Nº II de Caucete. Allí, dos jóvenes se reunieron en la plaza y uno de ellos atacó a la otra persona con un arma blanca, provocándole una herida.