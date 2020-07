Con cuchillo en mano, amenazó a su pareja embarazada con matarla, a ella y a sus hijos

Un violento hecho de violencia intrafamiliar se vivió a última hora del viernes en La Bebida, cuando un hombre identificado como Miguel Ángel Echegaray (47) empuñó un cuchillo para amenazar de muerte a su pareja. Lo hizo delante de los hijos, a quienes también amenazó. La mujer cursa un embarazo de 6 meses, según aseguraron autoridades judiciales.

El episodio ocurrió cerca de las 19 cuando el sujeto llegó a su casa alcoholizado. Le pidió a la hija de la víctima, de 16 años, que fuera a la casa de la vecina a pedirle su teléfono celular. Como la chica no accedió, el hombre se ofuscó, agarró un arma blanca (un cuchillo de cocina) y empuñándolo, amenazó a su pareja embarazada.

Entre sus palabras agresivas, le decía que "me va a lastimar, que va a tomar pastillas, que va a volver, me va a incendiar la casa, y me va a matar a mi y a los chicos”, según relató la mujer ante la Policía. Todo eso ocurrió en presencia del hijo en común de la pareja, de un año y tres meses, el que se encontraba en brazos de la damnificada. La mujer cursa el sexto mes de embarazo.

Esta situación fue percibida por la menor de 16 años, quien con la excusa de ir a comprar cigarrillos, dio noticias de lo acontecido a la policía, a través del llamado al 911.

Al llegar los efectivos policiales, presenciaron lo ocurrido, y redujeron al aprehendido, quien trató de ocultar el cuchillo entre sus ropas, no logrando su cometido, al ser detectado por los funcionarios. Los que fueron también agredidos verbalmente por el sujeto, quien continuaba con los insultos y amenazas, desde el móvil policial. Fue trasladado a la comisaría y enfrentará un juicio por Flagrancia.