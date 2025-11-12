Cuatro meses en el Penal para el conductor que embistió y mató en San Martín

Según la acusación, el hecho fue el desenlace fatal de una discusión familiar entre los Quiroga y la pareja actual de Vega Olivera. Todo comenzó cuando Fernando Quiroga, hijo de la víctima, fue junto a su padre a la casa donde Viviana Sosa —expareja de Fernando y actual pareja de Vega— vive con los hijos que tiene en común con el joven.

image

De acuerdo a lo reconstruido por Fiscalía, en el momento de entregar a los niños, se produjo una fuerte discusión que incluyó insultos. Acto seguido, Vega se subió a su auto y persiguió a las dos motos Yamaha FZ que conducían los Quiroga.

En el trayecto, Fernando Quiroga habría golpeado con su casco una de las ventanas del vehículo, según el relato de testigos. Instantes después, en el cruce de calles Rawson y Nacional, se produjo el impacto letal entre el Suzuki Fun y la moto conducida por Carlos Quiroga, quien cayó al asfalto y murió a causa de las lesiones sufridas.

La imputación

El fiscal Schiattino consideró que la conducta de Vega fue intencional y temeraria, y la calificó como homicidio simple, una figura que contempla penas de 8 a 25 años de prisión. En el auto viajaba Viviana Sosa, de 34 años, como acompañante. Ella no quedó detenida, aunque figura en el expediente como testigo clave del episodio.

La defensa de Vega no se opuso al pedido de prisión preventiva, pero solicitó que se le garantice la evaluación médica y psicológica del acusado, teniendo en cuenta el contexto emocional del hecho.

Por disposición del juez, Vega Olivera permanecerá alojado en el Penal de Chimbas durante cuatro meses, mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas y pericias mecánicas.