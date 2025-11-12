Cuatro meses en el Penal para el conductor que embistió y mató en San Martín
Fabián Vega Olivera fue imputado por homicidio simple tras atropellar y matar a un motociclista en San Martín. La Justicia ordenó su prisión preventiva por cuatro meses.
La trágica muerte de Carlos Walter Quiroga, de 70 años, ocurrida el domingo pasado en el departamento San Martín, llevó este miércoles a que Fabián Vega Olivera se sentara en el banquillo de los acusados. El hombre, que manejaba un Suzuki Fun, fue imputado por homicidio simple y seguirá detenido de manera preventiva en el Penal de Chimbas.
Durante la audiencia de formalización, la UFI Delitos Especiales, representada por el fiscal Nicolás Schiattino, solicitó al juez de garantías que Vega permanezca detenido por el plazo de cuatro meses mientras avanza la investigación. Además, el fiscal pidió un año de plazo para completar la investigación penal preparatoria.
Según la acusación, el hecho fue el desenlace fatal de una discusión familiar entre los Quiroga y la pareja actual de Vega Olivera. Todo comenzó cuando Fernando Quiroga, hijo de la víctima, fue junto a su padre a la casa donde Viviana Sosa —expareja de Fernando y actual pareja de Vega— vive con los hijos que tiene en común con el joven.
De acuerdo a lo reconstruido por Fiscalía, en el momento de entregar a los niños, se produjo una fuerte discusión que incluyó insultos. Acto seguido, Vega se subió a su auto y persiguió a las dos motos Yamaha FZ que conducían los Quiroga.
En el trayecto, Fernando Quiroga habría golpeado con su casco una de las ventanas del vehículo, según el relato de testigos. Instantes después, en el cruce de calles Rawson y Nacional, se produjo el impacto letal entre el Suzuki Fun y la moto conducida por Carlos Quiroga, quien cayó al asfalto y murió a causa de las lesiones sufridas.
La imputación
El fiscal Schiattino consideró que la conducta de Vega fue intencional y temeraria, y la calificó como homicidio simple, una figura que contempla penas de 8 a 25 años de prisión. En el auto viajaba Viviana Sosa, de 34 años, como acompañante. Ella no quedó detenida, aunque figura en el expediente como testigo clave del episodio.
La defensa de Vega no se opuso al pedido de prisión preventiva, pero solicitó que se le garantice la evaluación médica y psicológica del acusado, teniendo en cuenta el contexto emocional del hecho.
Por disposición del juez, Vega Olivera permanecerá alojado en el Penal de Chimbas durante cuatro meses, mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas y pericias mecánicas.