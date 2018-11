Crónica de los errores que cometió la Justicia para que un abusador quedara dos veces libre

Alfredo Villegas fue detenido por primera vez en octubre de 2012 tras ser denunciado por su exmujer de cometer aberrantes delitos sexuales contra sus propios hijos. Fue su hija mayor la que se quebró y confesó lo peor de su padre: "Abusó de mí cuando estaba embaraza", confesó en 2015, mucho tiempo después de haberse conocido el hecho, ante la indignación de la liberación del sujeto.













La primera detención de Villegas fue desprolija; además no fue legal. Es que el juez de turno (que en ese momento era José Atenágoras Vega) no emitió la orden de detención a tiempo y se comprobó que la Policía interceptó al sujeto cuando se bajaba del colectivo que lo trasladaba desde la mina a la ciudad, en la Terminal de Ómnibus. Cuando la defensa pudo comprobar que la detención fue ilícita, el proceso se quebró y la Corte de Justicia no tuvo más opción que proceder a la liberación del minero, a 22 meses de su aprehensión.













Poco tiempo después llegaría la nueva orden para meter tras las rejas a Villegas. En agosto de 2014, el sujeto acusado a abuso sexual fue procesado por el juez Benito Ortíz, quien quedó a cargo de la causa por suceder a Vega, en el 4to Juzgado de Instrucción. El minero volvió a caer tras las rejas, pero un nuevo error en el proceso provocaría un escándalo y la bronca en la opinión pública. Es que en octubre de 2015, Villegas se iría a su casa nuevamente porque la Sala II de la Cámara de Apelaciones –que recibió la causa en diciembre del año anterior- no resolvió en tiempo y forma el pedido de procesamiento, y por eso se vencieron los plazos de prisión preventiva antes de que sea llevado a juicio.













No hubo más nada que hacer. El minero quedó libre una vez más, tras la insoportable burocracia judicial que amargó a la familia Andrada (los denunciantes) más de una vez. Aunque en esa oportunidad, consultado por este medio, un juez de la sala del escándalo, Eduardo Gil, explicó que "sólo se tardaron 14 días en resolver", la opinión pública los culpó. El caso llegó a los medios nacionales y la hija mayor– siendo ya mayor de edad- aprovechó para salir a repudiar la situación, con la verdad en la boca.













La joven contó que fue abusada desde que tenía 12 años y reconoció lo espantoso que le estaba ocurriendo cuando descubrió que sus hermanos también padecían el mismo calvario. "Todo comenzó cuando una vecina vino a mi casa a reclamar que mi hermanito le había mostrado los genitales a su hijo. Por ver la situación que sufrimos en ese momento, enfurecida, le dije a mi mamá. Le pregunté a mis hermanos si les había pasado algo a ellos y me dijeron que sí. Esa misma noche que hablamos fuimos a hacer la denuncia", relató. Ese fue el inicio de un proceso que quedó en la nada por años. Recién este martes, después de seis años de haber hecho la denuncia, recibirá un veredicto que podría ser el de 40 años de prisión.