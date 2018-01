Crimen de Entre Ríos: el abogado de Nahir aseguró que la joven no disparó

Víctor Rebosio, el abogado defensor de Nahir Galarza, la joven acusada de asesinar a su ex novio en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, sostuvo que su defendida no disparó el arma que mató a Fernando Pastorizzo y remarcó que ella es "una víctima más" de la violencia de género.



Rebosio basó su declaración en la prueba de parafina, que aseguró dio negativa en su patrocinada.



"Lo que condenan son las pruebas, y la parafina da negativo, como que Nahir no efectuó el disparo. Ella no disparó por más que diga que lo hizo. El arma sí es, la cápsula se corresponde, pero la parafina da negativa. A todos les dio negativo, incluso al remisero que estuvo como testigo", agregó.



"Mi defendida es una víctima más. Ella hoy en día enfrenta un proceso, pero el 29 de diciembre enfrentaba su propia muerte.



Estamos en presencia de un caso más de violencia de género de los muchos que nos toca conocer. Acá había una relación enfermiza, donde se procuraban malos tratos. Esa es nuestra línea defensiva.



¿Por qué sino alguien va a tomar el arma de su padre y va a terminar con la vida de su ex novio?", se preguntó.



Rebosio indicó que nunca se hizo una denuncia por violencia de género: "Corresponde no solamente hacer una pericial psicológica a Nahir sino que al entorno en el que se ha desenvuelto Fernando Pastorizzo. Voy a tratar afanosamente para que esto se termine ventilando si es necesario incluso en la Corte Suprema. Acá la pueblada obligó al director del hospital a echarla, con una tobillera podría estar en su casa y sin embargo está en una cárcel común".



Aseguró luego que su defendida "no tomaba ni fumaba", pero resaltó: "Fernando sí consumía. Nahir le contó a su mamá que él le había pedido ayuda para salir de su adicción".



Por su parte, el Juez de Garantías de Gualeguaychú, Guillermo Biré, dijo que Nahir Galarza, si bien podrá acceder al régimen de visitas, tendrá prohibido mantener comunicaciones telefónicas y acceder a redes sociales mientras cumpla la prisión preventiva de 60 días en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, que le decretó a la joven que admitió haber asesinado a Fernando Pastorizzo.



Durante la audiencia de la Prisión Preventiva, celebrada este martes, la imputada se quebró en dos oportunidades, según relató Biré.



Precisó que "la audiencia pública fue correcta, el Fiscal hizo su petición y la Defensa planteó su posición y yo resolví acceder al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva de Nahir Galarza por el término de 60 días, período que puede ser prorrogado posteriormente, dependiendo del estado de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)".



Biré dijo que "al momento de resolver, evalué el riesgo de fuga concreto y la posibilidad de la imputada de entorpecer la investigación en curso, según lo que determinan los artículos 355 y 356 del código de rito".



"Este es un hecho aberrante, el más grave que está tipificado penalmente ya que está penado con prisión perpetua y esta circunstancia incide directamente en el riesgo de fuga y más cuando estamos hablando de una joven de 19 años sobre la que pesa la probabilidad de perder su libertad para el resto de su vida. El hecho de que Galarza se haya presentado espontáneamente ante la Fiscalía, es una circunstancia que le va a ser de utilidad cuando se celebre el Juicio Oral, es decir que eso deberá ser evaluado por el Tribunal de Sentencia", concluyó.