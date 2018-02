Crimen del luthier: creen que la víctima conocía a sus asesinos y pudo haber dejado que entren

Los investigadores no tienen certezas sobre cómo fue el crimen de Juan Carlos Scalzotto (67), pero la escena va hablando por sí sola, a medida que es analizada. El móvil se mantiene bastante hermético pese a que el jefe de Policía, Luis Martínez, a primera hora de la mañana aseguró que la línea investigativa se orientaba en dirección al "Homicidio en ocasión de Robo". Sin embargo, lo que motivó a estas personas a asesinar a su víctima pudo no tener que ver con el golpe final. De la escena, se llevaron unas costosas guitarras, un televisor y otros elementos (que deberá precisar la familia de la víctima). Se cree que, del armario que rompieron, se llevaron dinero ahorrado por Scalzotto, aunque nadie pudo precisar la suma exacta. Podría tratarse de un módico monto ya que los ladrones no se conformaron con ese único botín y decidieron sustraer otros elementos.





Por estas horas, una pista clave puede echar luz a la investigación por este crimen: las puertas por donde ingresaron los delincuentes (fueron dos, el portón principal y la de acceso al comedor) habían sido abiertas sin violencia alguna y la salida tampoco fue forzada. Entonces, con este dato no menor, los sabuesos sospechan que –en horas de la noche del martes - la víctima dejó entrar a las personas que luego acabarían con su vida. ¿Clientes o amigos personales?





Son varios los comentarios que circulan sobre la vida íntima de Carlos Scalzotto, pero nada ha sido confirmado oficialmente por las autoridades policiales. Mientras tanto, se esperan tres resultados concluyentes: la autopsia forense, las pericias de la escena y las cámaras de seguridad. Con estos elementos podría tejerse con puntos más sólidos la trama de lo que realmente ocurrió en la vivienda del barrio Lebensonhn, Chimbas.





La noticia

El hecho se conoció en la tarde del miércoles cuando los vecinos intervinieron por una situación que los inquietaba. El portón de la casa de Carlos pasó muchas horas abierto y él era un hombre muy cuidadoso con la seguridad.





Cuando los uniformados llegaron al lugar, lo peor. Hallaron el cuerpo sin vida del reconocido luthier en una de las habitaciones. Maniatado, boca abajo y desnudo.





De inmediato, la fuerza de seguridad de la provincia se puso a trabajar para esclarecer el primer crimen del año con características complejas. Ahora, buscan el automóvil que fue sustraído del domicilio y los elementos que faltan: una guitarra, un televisor y otros efectos. El expediente está siendo instruido por el juez Martín Heredia, titular del 4to juzgado de Instrucción.