Crimen del luthier: cayeron dos sospechosos, pero la Policía no puede asegurar que sean los asesinos

/// Por María Eugenia Vega

Como adelantó este medio, hay dos sospechosos por el asesinato de Carlos Scalzotto (67) y ya están en manos de la Policía. Si bien, los uniformados no se aventuran a asegurar que se trate de los criminales que le quitaron la vida al luthier, hay expectativas de que así sea. ¿Qué esperan para averiguarlo? El resultado de las pericias que realizaron en la escena. El análisis de los vasos encontrados arriba de la mesa, de la botella vacía de aperitivo y de la caja de jugo; elementos que pudieron haber sido manipulados por los sujetos. También, otras huellas encontradas en la casa de la víctima. Mientras tanto, el juez sabe ciertos ítems sobre el resultado de la autopsia que lo podrían ayudar. El informe tipiado estará el lunes por la mañana, pero ya hay indicios. Según lo adelantaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, Carlos murió producto de la asfixia que sufrió con un pañuelo.





Se sabe que la víctima murió poco tiempo después de haber cenado, que lo asfixiaron con un pañuelo mientras estaba boca abajo con las manos, las rodillas y las piernas atadas, que no presentó hematomas, disparos o heridas cortantes que pudieran presumir agresiones físicas, pero también se determinó que no se defendió. Las pericias en la escena del crimen señalaron que la puerta no fue forzada, por lo que se cree que conocía a sus atacantes. Además de la evidencia que está siendo analizada, esperan los resultados de las cámaras de seguridad para saber si son los mismos rostros que tienen ahora detenidos.

Estos sujetos habían sido arrestados por otro robo que sufrió la víctima hace dos años atrás. Precisamente, la familia apuntó a estas personas, pero -en principio- estos sospechosos no serían los atacantes del luthier.