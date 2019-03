Crimen de Cajas: se suspendió la audiencia conciliatoria y aún no se resuelve el juicio abreviado

/// Por María Eugenia Vega









La defensa ha solicitado una condena acordada porque Odorcic se ha declarado culpable por matar a Ismael y por eso, ha pedido 10 años y 6 meses. La resolución aún no sale, según lo que manifestó la Fiscalía a sanjuan8.com. "Es una información incorrecta que ha sido transmitida a los medios", afirmó el fiscal Eduardo Mallea.



Es cierto que la defensa está empeñada en sostener que fue un homicidio en ocasión de riña porque la pena, en ese caso, es muy inferior a la causa que se ha instruido en el despacho del juez Benedicto Correa. De igual manera, no todo está dicho porque la recién ahora la Cámara Penal tiene en su mano el expediente para analizarlo. Entonces, de acuerdo a lo que diga el tribunal se resolverá el juicio abreviado o no, por la cantidad de años que disponga su Señoría.



"Yo he solicitado una pena acorde a la calificación del hecho, no voy a decir aún cuál por respeto a la Cámara, hasta que analice la causa", manifestó el fiscal.

El crimen de Ismael Cajas aún no tiene su última palabra y hasta entonces, el chico que murió con cuatro puntazos, uno de ellos mortal, no descansará en paz. Lo que pasó la madrugada del 4 de junio de 2017 aún es un misterio para la Justicia. Por ahora, se sostiene en el expediente la carátula de Robo en grado de Tentativa agravado por la muerte de la víctima y no está dicho con cuánto se cerrará la pena, en caso de acordar un juicio abreviado.