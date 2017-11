Crimen de Abril: el juez había liberado al asesino pese a que la penitenciaría se negó

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había recomendado no otorgar la libertad asistida a José Echegaray, detenido por el crimen de Abril Bogado ocurrido en Ringuelet, pero el juez de Ejecución Penal número 2 del Departamento Judicial La Plata se la concedió igual.





Fuentes judiciales señalaron que el magistrado en cuestión es José Villafañe, quien desoyó el informe del SPB, que envió el acta el 10 de junio de 2015.





Allí remarcó que Echegaray no presentaba "conducta muy buena atento a que registra sanciones disciplinarias (tres siendo la última el 12-08-2014 en Unidad 36 Magdalena por incautación de elemento punzante y teléfono celular), encontrándose en permanente evaluación en este Régimen y Modalidad y en su inclusión en los dispositivos tratamentales ofrecidos (en otras unidades no estudiaba ni trabajaba por falta de interés actualmente cursa el nivel Secundario, no desempeñándose aún en tareas laborales".





"Por lo tanto este Departamento Técnico Criminológico estima la inconveniencia de incluir al interno en el beneficio de libertad asistida. Sugeriendo proseguir con su evaluación en este establecimiento, así como en su evaluación en las actividades educativas emprendidas, su sostenimiento en el tiempo con un mayor compromiso y responsabilidad, su inclusión en lo inmediato en tareas laborales, a fin de poder lograr adquirir de mayores herramientas ante una eventual externación al medio social amplio", señaló el informe.