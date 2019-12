Creen que el contador que fue preso por la falsa bomba en el Cívico se "autoindemnizó" con medio millón

Extrañas trasferencias en el Foro de Abogados despertaron la alarma luego de que se le comunicara a uno de los contadores, Ernesto de León, que ya no iba a ser parte del staf. Se trata de $515.000, que fueron transferidos a la cuenta personal del contador, justo después de que el juez lo procesara por la falsa amenaza de bomba en el Centro Cívico y en la Legislatura, en julio pasado.





























Como en septiembre, cuando fue embargado por $300.000 por la Justicia, se le comunicó que su contrato no se renovaría desde diciembre, por lo que el 30 de noviembre sería su último día de trabajo. Entonces, dos trasferencias de $50.000 más otras seis con diversos importes sumaron un total de más de medio millón.





























Fue en ese momento cuando Gustavo Giaccagli y Sergio Saffe denunciaron la irregularidad en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo de Guillermo Adárvez. "Durante mi gestión estas cosas no han pasado, porque teníamos un estricto control de los gastos, con factura y comprobante. Me parece que lo ha sucedido acá, que sería bueno que el nuevo directorio dé explicaciones sobre lo que ha ocurrido, es un relajamiento de los controles de gastos de foros desde la asunción de las nuevas autoridades. Fundamentalmente, en ese lapso donde no hubo gerente", manifestó Marcelo Arancibia, el anterior titular del Foro de Abogados; quien manifiesta que "ya no se publican las actas del directorio". "No sabemos si se le manifestó que se lo iba a desvincular o no, ni sabemos los gastos que tienen porque no se publican las cuentas del foro", dijo.





























En este sentido, la investigación deberá determinar si realmente se puede comprobar que De León no tuvo autorización para dichas trasferencias ya que, por lo explicado, la factura electrónica no necesita firma de responsables; eso quiere decir que las trasferencias no están debidamente controladas.

























De León ingresó al Foro de Abogados en el año 2011, cuando estaba al frente Marianela López. Se mantuvo vigente su contrato hasta que ocurrió, en julio de este periodo, el hecho que lo mantuvo en la mira de la Justicia. El supuesto llamado con la falsa amenaza de bomba en los dos edificios concurridos por más de 10.000 personas: en Centro Cívico y la Legislatura provincial.