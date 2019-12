Crece el misterio por la desaparición del ginecólogo y ofrecen $1.000.000 por datos

Desde la Fiscalía de Instrucción de San Francisco, a cargo de Bernardo Alberione, afirmaron que "no hay novedades" en la búsqueda del ginecólogo.

El domingo pasado los investigadores encontraron el BMW blanco de Casermeiro, en un paraje de la localidad de Plaza Luxardo. En su interior había lingotes de oro, joyas de gran valor, $8 millones y una suma en dólares, de acuerdo a lo informado.





La familia del médico explicó que esos bienes eran para la compra de una propiedad, y que Casermeiro no estaba deprimido, no se mostró más nervioso o preocupado de lo habitual y no tenía motivos para desaparecer.