Contrató a un abogado para que le resuelva un caso en La Rioja y asegura que la estafó

"Yo le llamé a Fernando Pi Martínez y le pregunté si él podía hacerse cargo de una causa en La Rioja y me dijo que sí. En septiembre fue hasta allá, me pidió 10 mil pesos por adelantando y los papeles de la causa de mi hija. Desde entonces no hizo nada. Fui hasta el juzgado y me dijeron que no había iniciado nada", contó la damnificada a sanjuan8.com.





Estela, vino a San Juan a buscar al abogado porque no le atendía el teléfono, ni le respondía los mensajes. "Cuando llego aquí me entero que ya no vive en Caucete, que ahora está en 25 de Mayo. Voy hasta allá a buscarlo y cuando me vio se puso nervioso", relató Estela.









Según dichos de López, el abogado Martínez no puede tomar causas de accidentes en La Rioja porque no está registrado en la vecina provincia. "Me dijo en la cara que no me iba a devolver el dinero y que no encontraba los papeles de mi hija para devolvérmelos", sostuvo enojada la mujer.









Ante esta situación, la damnificada realizó la denuncia policial en la comisaría 10, de 25 de Mayo. "No quiero que este hombre juegue más con la confianza de las personas. Yo soy empleada doméstica y le entregue el dinero pensando que me iba a ayudar en el caso de mi hija, pero no le importó nada", afirmó Estela López.