Un hombre fue condenado este jueves a seis meses de prisión condicional tras un juicio abreviado en el departamento Jáchal. La investigación se inició a principios de mes a partir de un reporte informático que permitió ubicar al sospechoso y secuestrar sus dispositivos electrónicos.
Condenaron a seis meses de prisión a un hombre por tenencia de material de abuso sexual infantil
Una investigación de la Justicia del norte provincial permitió desarticular un caso de distribución y almacenamiento de material ilícito. El acusado fue detenido en su domicilio durante un allanamiento.