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Condenaron a seis meses de prisión a un hombre por tenencia de material de abuso sexual infantil

Una investigación de la Justicia del norte provincial permitió desarticular un caso de distribución y almacenamiento de material ilícito. El acusado fue detenido en su domicilio durante un allanamiento.

Un hombre fue condenado este jueves a seis meses de prisión condicional tras un juicio abreviado en el departamento Jáchal. La investigación se inició a principios de mes a partir de un reporte informático que permitió ubicar al sospechoso y secuestrar sus dispositivos electrónicos.

La investigación inició el pasado 5 de octubre bajo la dirección del fiscal Sohar Aballay, titular de la Unidad Fiscal del Norte. La causa se originó por un reporte de la Red 24/07 que alertó sobre la existencia de tres archivos —una imagen y dos videos— detectados el 24 de agosto de este año.

Los archivos se encontraban almacenados en la aplicación Google Photos de un teléfono celular. A través de tareas investigativas y de geolocalización, la policía determinó que el titular de la línea residía en Jáchal.

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Con los datos obtenidos, el 7 de octubre se concretó un procedimiento de allanamiento, secuestro y detención en un domicilio del departamento Jáchal. El operativo estuvo a cargo de la ayudante fiscal Micaela Moyano y de personal de la Brigada de la Unidad Fiscal del Norte.

Durante el procedimiento se logró a detención del sospechoso y se secuestraron diversos elementos tecnológicos, entre ellos varios teléfonos celulares, una tablet, una notebook y una CPU.

Este 8 de octubre se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado, donde se resolvió condenar a Tobias Samir Fernández Mondaca como autor material (artículo 45 del Código Penal) del delito de Tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (artículo 128, segundo párrafo, del CPA).

El juez interviniente le impuso una pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional. Asimismo, se fijaron reglas de conducta por el plazo de dos años, conforme lo establece el artículo 27 bis del Código Penal Argentino.

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