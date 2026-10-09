Condenaron a seis meses de prisión a un hombre por tenencia de material de abuso sexual infantil

Con los datos obtenidos, el 7 de octubre se concretó un procedimiento de allanamiento, secuestro y detención en un domicilio del departamento Jáchal. El operativo estuvo a cargo de la ayudante fiscal Micaela Moyano y de personal de la Brigada de la Unidad Fiscal del Norte.

Durante el procedimiento se logró a detención del sospechoso y se secuestraron diversos elementos tecnológicos, entre ellos varios teléfonos celulares, una tablet, una notebook y una CPU.

Este 8 de octubre se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado, donde se resolvió condenar a Tobias Samir Fernández Mondaca como autor material (artículo 45 del Código Penal) del delito de Tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (artículo 128, segundo párrafo, del CPA).

El juez interviniente le impuso una pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional. Asimismo, se fijaron reglas de conducta por el plazo de dos años, conforme lo establece el artículo 27 bis del Código Penal Argentino.