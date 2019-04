Condenaron a 15 años a un ladrón menor de edad que mató a un joven panadero

La jueza María Julia Camus, del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, concenó a L.A.G (legalmente su edad no debe publicarse por ser menor al momento del hecho) a la pena de 15 años de prisión efectiva, por el delito de "homicidio agravado criminis causa, con la agravante genérica del art 41 bis; robo simple y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización; todo ello conjugando con las reglas de concurso real, (arts. 80 inc 7, 164 y 189 bis inc. 2 párrafo 3 y 55 del Código Penal Argentino", en perjuicio de Marcos Arancibia, la víctima fatal y Romina Castro, novia del joven que murió.





El condenado tenía 17 años al momento de cometer el homicidio y el robo de 35 pesos a la novia de la víctima fatal, hecho ocurrido el 24 de enero de 2016.





Por orden de la jueza Camus, el condenado ya está cumpliendo el castigo en el Servicio Penitenciario Provincial. El 8 de mayo la magistrada dará a conocer los fundamentos del veredicto dictado.