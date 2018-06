Condenaron a 12 años de cárcel al instigador del crimen del boxeador

El acusado de haber ideado el homicidio de Guillermo Romero, el boxeador que fue ultimado de un tiro en febrero de 2011, fue condenado a 12 años de prisión en la mañana de este martes. Se trata de Carlos Martín Camargo, quien acordó esta pena luego de haberse declarado culpable para no enfrentar un juicio oral, y así evitar una condena con el doble de años.

El procesamiento de Camargo se concretó finalmente en noviembre de 2015, por decisión del juez Maximiliano Blejman (del 4to Juzgado de Instrucción) que trabajó el caso con detenimiento. Cuando dos personas se presentaron en la casa de Guillermo, en Santa Lucía, y lo ultimaron de un disparo, no había evidencia material que hiciera suponer que Camargo era el asesino. Este sospechoso pasó cuatro años prófugo y finalmente, se entregó a la Justicia en julio de ese año, en Mendoza. Aunque hubo varios dedos que lo señalaron como el instigador del asesinato, no había pruebas suficientes para acusarlo directamente. Es que Camargo no estuvo en la escena del crimen según cree la Justicia, pero dio muchos pasos en falso antes de que se consumara la tragedia. El sujeto había lanzado una batería de amenazas de muerte contra el boxeador y ese fue un aliciente para la investigación. Es cierto que, en el lugar del hecho, no estuvo. Su coartada era que había estado visitando a un tío en el Servicio Penitenciario y como había registro de su ingreso en el libro de visitas, pudo zafar por mucho tiempo de la sospecha de su autoría material. Pero si bien Camargo no manipuló el arma mortal, Blejman trabajó en la recopilación de pruebas y testimonios que lo señalaban como el "ideólogo" del homicidio agravado. Luego de reconocerse culpable hace algunas semanas, acordó una pena menor que la que le esperaba, en el marco de un juicio abreviado.





En la mañana de este martes, la Justicia le impuso el cumplimiento de 12 años de cárcel, el cual fue firmado en conformidad por el sujeto.