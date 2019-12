Con el crimen de Paola Agüero, ya son tres las sanjuaninas víctimas de femicidio este año

La mujer de 51 años se separó hace poco más de un mes de su pareja, Rogelio Héctor Schialoni (75), con quien estuvo conviviendo en su departamento, ubicado en avenida Alem 644 sur, 6° piso.





Decidida a continuar con su vida, alrededor de las 14 de este viernes, fue al departamento de su ex para retirar sus pertenencias y realizar la mudanza. Pero antes de que lo advirtiera, se vieron envueltos en una violenta discusión y su ex le disparó en la cabeza y la mató al instante. Luego, el sujeto intentó quitarse la vida gatillándose con un arma de fuego en la cabeza, pero no lo logró.





El femicida quedó en grave estado y fue asistido en el hospital Guilllermo Rawson, donde quedó internado con custodia policial.