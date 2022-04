Con 9 años salvó a su mamá de la golpiza de su padre y logró que lo condenen

“Una vez dentro de la misma, la arrojó sobre la cama, se le subió arriba y comenzó a asfixiarla, Mientras le manifestaba: VOS QUERÉS METERME AL PENAL, ME QUERÉS ARRUINAR, SI NO ME DEJÁS VER A LOS NIÑOS TE MATO", expresó parte del relato judicial que brindó la víctima.

Esta violenta situación fue vista por uno de los hijos de 9 años de la víctima quien pudo pedir ayuda al 911. Cuando llegó el móvil policial, el agresor ya había escapado, pero pudo ser detenido y durante la jornada del jueves fue condenado nuevamente por violencia de género.

violencia de género.jpg

El acusado de 38 años fue condenado sólo a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por resultar autor penalmente responsable del delito de LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO.

Tiempo atrás, el mismo sujeto había sido condenado con la misma pena por desfigurar a su pareja y también estuvo 6 meses en el Penal de Chimbas.

No se brindan detalles del agresor para impedir reconocer a la víctima a y sus hijos y así evitar la re victimización de la familia.