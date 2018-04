Como una burla, el asesino del colectivero grabó un video desde el penal

Embed

A continuación, en las imágenes se puede ver como el acusado del asesinato de Alcaraz empieza a hacer distintos ruidos de animales, mientras es golpeado por algunos de quienes comparten espacio con él.









"Matías, soy el putito loco. ¿No tenés un hombre para mí compa?", es lo último que se lo escucha decir a Acevedo, alias "El Viejo", de nuevo, aparentemente presionado por sus compañeros de celda en la comisaría La Matanza San Justo.









Algunas horas más tarde, confirmaron fuentes de la policía bonaerense a Infobae, el celular con el que se grabó el video fue secuestrado durante una requisa del calabozo. El proceso ya se judicializó y se le dio intervención a Asuntos Internos.









Ayer, Acevedo y otro joven, de 17 años, apodado "Tanito", quedaron detenidos por el crimen del colectivero Leandro Alcaraz, cometido el domingo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, luego de que un testigo reveló que el menor le confesó el crimen, informaron fuentes judiciales.









"Nos mandamos una cagada, loco, con 'El Viejo' matamos al colectivero", declaró el testigo a la Justicia respecto a la frase con la que el "Tanito" confesó el asesinato. Añadió que le detalló: "En el camino discutí porque (el chofer) me quería cobrar el boleto y yo no tenía saldo en mi tarjeta SUBE. Como el colectivero se zarpó y me empezó a bardear lo llamé al 'Viejo' para que me lleve un fierro y lo pusimos".









Acevedo y "Tanito" fueron apresados tras un allanamiento a un inmueble ubicado en la calle Martín García, a dos cuadras de la escena del crimen, en La Matanza.









Por su parte, la fiscal general de esa localidad, Patricia Ochoa, señaló que declararon tres pasajeros que iban en el colectivo que conducía Alcaraz (26) y que detallaron que la discusión con la víctima se originó por el pago del viaje, aunque no vieron la secuencia de los disparos. Por ello será de interés para la investigación realizar una rueda de reconocimiento de los dos jóvenes detenidos.









"Fue clave para que se los detenga la declaración de una tercera persona que relató los hechos ante el fiscal. El identikit coincidía bastante con uno de los detenidos y la coartada respecto a donde habían estado al momento del hecho se les cayó", detalló por su parte el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.









En base a la reconstrucción de los hechos de los pesquisas policiales, luego se produjeron los dos disparos que habrían salido del arma que portaba el mayor de los detenidos, tras los cual, ambos jóvenes escaparon. La acusación indica que en la huida, los jóvenes le robaron un teléfono celular a una mujer que pasaba por el lugar y que fue una de las testigos que ya declaró en la causa.









Esta mujer declaró que los ladrones portaban un arma "cromada", lo que coincide con lo declarado por el testigo "clave" que detalló que "El Viejo" siempre usaba un revólver .38 cromado, el mismo calibre con el que mataron al colectivero.









Los investigadores creen que después de cometer ese robo, los acusados se ocultaron en un sitio cercano donde habitualmente se reunían e intentaron reunir dinero para irse de la zona.









En base a todos estos elementos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) allanó el inmueble de la calle Martín García donde los dos sospechosos fueron apresados y se secuestraron celulares, municiones y vestimenta similar a la de los autores del crimen.









Los voceros consultados detallaron que en los procedimientos no se halló ningún arma de fuego ni el celular de "Tanito", el cual es de interés para la pesquisa, ya que a partir del mismo se puede efectuar un entrecruzamiento de llamados con el del "Viejo".









Al haber un menor de edad acusado, el expediente que estaba a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, José Luis Maroto, pasó a su colega del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil (FPRJ), Emilio Spatafora, quien ya indagó a los dos jóvenes. Al finalizar las indagatorias, "El Viejo" quedó formalmente detenido a disposición del juez de Garantías Rubén Ochipinti y el menor con el magistrado Sergio Polti, del FPRJ.









En tanto, los restos de Alcaraz fueron velados en la cochería Catalfo y ayer los inhumaron en el cementerio Jardín Los Ceibos, en la vecina localidad de González Catán, donde asistieron familiares, amigos, vecinos y un gran número de compañeros de trabajo de la víctima.









El crimen fue cometido cerca de las 18 del domingo, cuando Alcaraz conducía el interno 103 de línea 620 y al llegar a una parada situada en Santiago Bueras y Concordia, de Virrey del Pino, fue asesinado de un balazo en el tórax y otro en el cráneo efectuado con un revólver calibre .38.









A raíz del hecho, hubo paro de colectivos en 26 líneas de la zona oeste del conurbano, cortes y marchas en reclamo de justicia, y el ministro Ritondo anunció la colocación de cámaras en cada una de las 9.000 unidades que recorren el territorio provincial.