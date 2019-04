Cómo descubrieron que cuatro niñas eran abusadas tras una charla escolar

Así fue como cuatro alumnas de ese curso se quebraron, al darse cuenta de que habían sido vejadas, una de ellas, violada. Entonces, con el reconocimiento de la información, se destaparon ollas que, con la implementación de la nueva ley de educación sexual, comenzaran a destaparse poco a poco.

Esta información fue proporcionada por el juez Benito Ortiz, quien contó que los casos se conocieron gracias a que los profesionales de la educación comenzaron a involucrarse en estos casos. "Todos los que están trabajando con niños, en la escuela, en el deporte, en los hospitales, están contando lo que sucede con ellos y eso es muy bueno", remarcó.



Este hecho en particular tuvo la intervención del área de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, quienes han aportaron las herramientas a los docentes para que comiencen a trabajar en este protocolo de asistencia inmediata a las víctimas.

En medio de una charla, que exponía temas de educación sexual, el profesor que estaba al frente del curso de una escuela en Valle Fértil comenzó a revelar lo que no debía pasar. Lo que los mayores no podían hacerle a los niños y lo que ellos no podían permitir que les haga un extraño (o conocido) como personas con voluntad para decir que no.