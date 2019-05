Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina

Según explicó el fiscal Eduardo Mallea, Jaime Mercado está imputado por abuso sexual con acceso carnal y existen pruebas contundentes de que habrían ocurrido varios hechos similares.





Los familiares están convencidos de que los abusos fueron reiterados y aseguraron que comenzaron cuando la pequeña tenía 9 años y hasta los 13, cuando confesó en el 2017 las aberraciones que estaba padeciendo. "La fui a despertar y no reaccionaba, entonces llamé a su padre. Se había tomado todos los remedios de la hermana. La cargamos en la camioneta y le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que el tío (hermano de su padre) abusaba de ella", contó Rosa Carmona, la mamá de la víctima, a Canal 8. Llevaron a la pequeña al hospital de Pocito y le pusieron suero para eliminar el medicamento que tenía en su cuerpo.





"Ellos vivían adelante y mi hija me decía que ya no podía aguantar más porque siempre lo veía (al tío). Decía que se quería morir porque ya no servía. Ahora nos cayó la ficha con mi marido de que ella siempre estuvo aislada, sola, encerrada en la pieza y nunca quiso ir a la casa de los abuelos, que viven delante de nuestra casa", comentó Rosa.





Jairo está enfrentando la Justicia y el tribunal deberá determinar, de acuerdo a las pruebas y testimonios que se presenten en las audiencias, si lo declarará culpable o no de abusar sexualmente con acceso carnal de su sobrina, durante 5 años.