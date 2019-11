Chofer de la tragedia de la Ruta 2: "El volante quedó como loco, como que no puedo corregirlo"

Maldonado aseguró: "Emprendimos la ruta tranquilos, a la altura del peaje bajamos los dos a orinar -en referencia a su compañero en el micro- y seguimos viaje. Ya estaba amaneciendo, yo le había bajado el parasol y corrí la cortina de mi lado para que a Juan Carlos no le diera el sol en la cara, porque le estaba molestando. No habíamos tomado mate ni escuchado música, el pasaje venía tranquilo, todos durmiendo. No venía usando el celular, si peritan el teléfono se van a dar cuenta. No soy de usar el celular cuando manejo".