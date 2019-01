Cerrarán una compuerta clave porque estiman que el cuerpo podría aparecer en Las Chacritas

Luego de conocerse el tremendo accidente que tuvieron los policías que cayeron en el canal Benavidez en un auto, en la mañana de este viernes, las autoridades tomaron una decisión, porque sobre las 9, el conductor del auto no aparecía.





La hipótesis principal es que la corriente lo arrastró al perder el conocimiento, aunque no pueden descartar que el hombre haya salido por sus propios medios. Aunque esta última posibilidad es la menor, las fuentes policiales ratificaron que no se puede anunciar una muerte cuando no hay cuerpo.





Por esa razón, las autoridades gubernamentales decidieron cerrar la compuerta que se ubica en las inmediaciones del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, porque creen que allí podría aparecer el policía.









Por estas horas, aún no ha trascendido la identidad del joven. El otro uniformado que lo acompañaba declara ante sus pares.