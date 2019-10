Causa Padilla: el excortista aseguró ante el juez que no se acuerda de nada

Continúa la causa por la investigación de las 4x4 que fueron utilizadas por el comisario Gustavo Padilla, y este lunes fue el turno del excortista Adolfo Caballero, quien se presentó ante el juez Juan Pablo Ortega, para declarar por los chat que lo complican.

























Según declararon fuentes judiciales a sanjuan8.com, el excortista manifestó que no conoce a Padilla, que no se acuerda de haber cruzado esos chats, que supuestamente tuvieron a fines de 2017 y sobre principios de 2018; que tampoco recuerda que habló con el juez Pablo Flores. En definitiva, le dijo al juez que no recuerda nada.

























Esto se desprende de una investigación por el uso de una camioneta que había sido secuestrada a un particular y que había quedado retenida en el depósito judicial en 2017. El mensaje que el comisario le envió a Caballero, habría mencionado a Sergio Miodowsky (dueño de una agencia de autos) y le habría pedido que se comunique con Flores, por la movilidad del depósito judicial. Al parecer, hubo cruce de número de carátula del expediente de la 4x4, con mención de que Flores ya estaba al tanto de la situación y que estaba a la espera de un llamando de Caballero.