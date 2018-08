Caucete investiga si el auto que protagonizó el choque fatal estaba habilitado como remis

La secretaria de Gobierno de Caucete, María Alejandra Quiroga, explicó que están revisando los registros con los que cuenta el municipio, para determinar si podía funcionar como remis o lo hacía de manera ilegal.





Por su parte el secretario de Tránsito de la comuna, Franco Buffagni, argumentó que desde hace un año que él está en el cargo y no se han realizado entrega de licencias. Asimismo añadió que los automóviles que cuentan con la habilitación departamental no pueden salir de Caucete. "Los requisitos que deben cumplir son similares a los establecidos en la ley provincial, como es tener la RTO del vehículo y el carnet profesional del conductor. Pero no hemos entregado nuevas licencias, por lo cual estamos investigando si el conductor que protagonizó el siniestro vial tenía la licencia en condiciones o no. De todas maneras estaba en falta, porque estaba fuera del departamento", concluyó.





El chofer, de apellido Aguirre (48), manejaba el Renault 19 que chocó con un camión que viajaba a San Luis y producto de este brutal impacto perdió la vida una mujer de 50 años, identificada como Eliana Nicolasa Cortés.

Tras el fatal accidente de tránsito que ocurrió pasado el mediodía del jueves, frente al Monumento al Gaucho, las autoridades del departamento Caucete comenzaron una investigación para saber si el remis tenía habilitación para funcionar. Es que en el vehículo, viajaban tres personas que venían del departamento del Este hacia Capital, y se presume que el coche era particular y que eventualmente su propietario lo usaba para el traslado de pasajeros.