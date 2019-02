Caso Talía: el juez dijo que analizará la figura del femicidio si el fiscal lo pide

En la tarde de este lunes comenzó el juicio contra el único Ángel Morales, el único acusado de asesinar a Talía Recabarren en junio de 2016. Minutos antes de empezar la audiencia en la sede del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, el juez Jorge Toro aseguró que si el fiscal pide la figura del femicidio, será materia de análisis, en respuesta a la declaración de Adolfo Díaz.









El proceso comenzó a puertas cerradas, con la presencia del fiscal Penal Nº 1 de la Niñez y Adolescencia, Adolfo Díaz; la defensora Oficial Nº 1 Penal de la Niñez y Adolescencia, Mariela López; María Soledad Medina, titular de la Asesoría Oficial Nº 1.





El primer paso fue el requerimiento fiscal y luego, Morales tuvo la posibilidad de ejercer nuevamente su derecho a prestar declaración o abstenerse. El imputado deberá estar en todo el debate con la posibilidad de hacerlo en una sala contigua, siguiendo el juicio, siempre y cuando su abogado esté presente en la audiencia.





Minutos antes del comienzo del juicio, llegó Anabela Recabarren, madre de la víctima. Pese a no poder estar en la audiencia porque su participación es en carácter de testigo, estuvo afuera del edificio y habló con la prensa.





"Si a Morales le dan tareas comunitarias, que esperen lo peor de la madre de Talía"





juicio talía recabarren primer día (3).JPG





Anabela no pudo pasar el primer día, cuando el acusado del asesinato de su hija asistió a la audiencia. Sin embargo, se hizo presente en el lugar y habló sobre la llegada de este ansiado momento.





"Estoy un poco nerviosa pero a la vez esperando que se haga Justicia. Quiero que Ángel Morales vaya al Penal, él y los culpables. No voy a estar tranquila hasta ver a los que han matado a mi hija detrás de las rejas", dijo la madre de la víctima, quien aseguró que hasta el momento no se sabe quiénes son los otros tres presuntos implicados en el hecho.





En este sentido, comentó que la testigo Débora Zamora sabría cómo ocurrieron los hechos el día del homicidio de Talía. A la joven le contó el presunto asesino cómo cometió el crimen, que él la llevó engañada y que en un momento llamó a sus amigos que estaban en el lugar. Al ver esto, según contó Anabela, Talía salió corrieron para pedir ayuda y ellos la persiguieron, atraparon y luego la mataron.





Por otro lado, comentó que estaba nerviosa con la idea de que Morales no termine cumpliendo condena tras las rejas y realice tareas comunitarias, debido a que habría cometido el delito cuando era menor de edad. "Si le dan tareas comunitarias, que esperen lo peor de la madre de Talía porque me arrebataron a mi hija y voy a seguir luchando", aseguró. Y agregó "que Dios lo perdone porque yo no lo voy a perdonar".