Caso Fortunato: Cazabán dijo que "las pruebas marcan que Julieta Silva no lo vio"

El abogado de Julieta Silva, Alejandro Cazabán, aseguró que en su opinión la investigación por la muerte de Genaro Fortunato "está terminada" y que las pruebas recolectadas marcan que "Julieta Silva no vio el cuerpo".





De esta forma el letrado se mostró proclive a que se eleve la causa a juicio y consideró que desde el inicio de la causa "han habido bastantes meses, hubo una investigación completa con testigos y pericias, para nosotros ya está agotada la investigación y muestra claramente que Julieta Silva no vio el cuerpo y por eso sostenemos que estamos en presencia de un homicidio culposo. En definitiva será el tribunal de sentencia cuando se haga el debate el que resuelva todas estas cosas".





Cazabán, en la nota con Canal 6, se dio tiempo de resaltar que el trágico hecho afectó a dos familias y prefirió eludir la polémica.





"Quiero ser claro, no me interesa entrar en discusiones, respeto mucho el dolor de dos familias, es una tragedia que ha enlutado a dos familias, soy muy respetuoso y simplemente me atengo a las pruebas del expediente; creemos que la investigación está terminada y corresponde elevar la causa a juicio", señaló.





Respecto al audio de la llamada de Silva al 911 en el momento del hecho, contó que ese material fue agregado a la causa el mismo día que ocurrió la tragedia. "Hay un informe del CEO que se incorpora a la causa el 9 de setiembre, o sea el mismo día del hecho. Luego 48 horas posteriores en el expediente está la transcripción por escrito de los audios".