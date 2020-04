Carolina Piparo fue amenazada por el asesino de su bebé: "De mi tampoco te olvides"

Carolina Piparo, quien durante su embarazo fue asaltada y baleada durante una salidera bancaria ocurrida el 29 de julio de 2010 en La Plata, denunció que el autor del balazo que la hirió y le provocó la muerte a Isidro, el bebé que esperaba, la amenaza desde la cárcel a partir del permiso que tienen los reclusos de tener teléfono celular por el coronavirus.

"Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. Qué pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela?", indicó Piparo en su cuenta de Twitter.

Se trata de Carlos Fabián Moreno, el autor del disparo que le provocó la muerte a su bebé Isidro, quien, según la diputada provincial, le escribió varios mensajes en su página de Facebook.

Piparo subió un post a esa red social que decía: "Un día que siempre va a doler en La Plata, la inundación del 02 de abril de 2013 dejó víctimas evitables, mentiras e impunidad. No olvidamos".

Fue ahí que entre varios comentarios apareció uno con el perfil llamado Carlin Moreno que le dejó tres mensajes: "De mi tampoco te olvides", "el mismo que te disparó Carolina Píparo basura" y "acá adentro mejor que nunca, unidad 34 puta".

El reclamo de la víctima se dio porque la semana pasada se estableció un protocolo para permitirle a los presos el uso de teléfonos celulares para comunicarse con familiares mientras dura la cuarentena por coronavirus.

Sin embargo, al revisar el perfil de Facebook de Moreno, está activo por lo menos desde el 28 de enero pasado, por lo que de ser él quien está a cargo del mismo, goza de un beneficio que no estaba permitido en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Piparo agregó otro tuit en el que señaló: "No alcanza con (Michel) Foucault, (Eugenio) Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema y bla, hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida. Yo puedo poner esto y me pueden leer varios pero habrá miles de víctimas hostigadas que no tienen ni eso. Háganse cargo!".

El Servicio Penitenciario Bonaerense remarcó que a partir de este hecho "se llevó adelante una requisa en la cárcel donde está alojado el interno y se secuestró un teléfono móvil".

"El procedimiento se realizó en la Unidad 34 Melchor Romero, donde personal penitenciario incautó un celular no registrado que ya se puso a disposición de la fiscalía en turno. El protocolo de uso regulado de celulares se implementó la semana pasada por orden de la Justicia y la reglamentación elaborada por el SPB dio cumplimiento estricto a lo resuelto por el Poder Judicial", precisó el organismo de gobierno de la Provincia.

Asimismo, el SPB explicó que "la reglamentación establece la prohibición de utilizar teléfonos móviles sin el debido registro y en ese caso solo permite la comunicación por la red social WhatsApp".

Además, aclaró que "el interno Moreno no tiene registrado ningún celular, por lo que de confirmarse que él envió los mensajes, cometió un acto no permitido".

"Precisamente el protocolo que se firma con los internos a partir de la autorización judicial es para evitar llamados desde celulares ingresados clandestinamente", añadió el Servicio Penitenciario Bonaerense, que añadió que en el caso "tomó intervención la UFI número 8 de La Plata".

El 29 de julio de 2010 la ahora diputada bonaerense cursaba el octavo mes de embarazo y fue víctima de una salidera bancaria tras retirar dinero de la sucursal del Banco Santander Río ubicado en 7 y 42 de La Plata.

Moreno, alias "El Pelado" o "Carlín", entonces de 19 años, fue el autor del disparo que provocó la muerte de Isidro y tanto él como Miguel Ángel "Pimienta" Silva (42), el "marcador" de Carolina; Carlos Jordán Juárez (45), conductor de la camioneta; Juan Manuel Calvimonte (24), quien estaba en la camioneta; y Leonel Luciano López (19), conductor y dueño de la moto que siguió a Carolina desde 7 y 42, recibieron prisión perpetua.

En cambio, Carlos Burgos, quien llegó al juicio acusado de ser el autor del disparo, y Alejandro Claramonte, acusado de ser el cerebro legal de la banda, pero en realidad trabajaba para un estudio jurídico recorriendo comisarias captando clientes, fueron absueltos.