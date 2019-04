Capital: asaltaron a mano armada a un matrimonio mientras dormían la siesta

Inmediatamente los malvivientes les dijeron que se quedaran tranquilos porque no les harían nada y les pidieron "la plata". Les sacaron sus celulares y los escondieron en la vivienda, no se los llevaron, para que no dieran aviso sobre lo sucedido a la Policía. Luego los maniataron y buscaron dinero en la casa, hasta que finalmente lo encontraron y se marcharon con 2600 euros y 900 dólares.





Efectivos de la Comisaría 4° intervino en el lugar y está tras la búsqueda de los delincuentes que escaparon con la suma de dinero.