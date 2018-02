Cansada de la violencia de su ex, lo escrachó y difundió los audios que él le enviaba

Una joven de Colegiales denunció a su novio por violencia de género y abuso sexual. Además, reveló a un audio que muestra al joven completamente fuera de control atacándola por teléfono. También contó detalles escalofriantes de la enfermiza relación.

Stephanie Calo, de 24 años, quien tiene un botón antipánico y cuenta con una restricción perimetral, se animó a denunciar públicamente el calvario que vivió durante seis meses con su ex, de 22 años, que también fue denunciado por sus anteriores parejas.

La chica brindó el audio en el que se escucha a su ex pareja fuera de sí gritando desaforadamente. Según contó, él solía hablarle así y ya no recuerda por qué se enojó. "Se enojaba por cualquier cosa, porque tardé en contestarle un mensaje, por cómo me vestía, por todo", dijo.

En el informe de Buenos Días América, escuchá uno de los audios que este joven le envió a quien era su novia.

