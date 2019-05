Buscan a una adolescente que se fue de su casa: creen que estaría con un grupo de nuevos amigos

Desde el lunes pasado se busca intensamente a una adolescente que desapreció de su casa mientras charlaba con un grupo de chicos Su madre en comunicación con sanjuan8.com dijo que no entiende que pasó ya que no discutieron y no tuvieron ningún tipo de problemas.





Se trata de Sabrina Vidal de 15 años, quien vive en Villa América junto a su madre, abuela y dos hermanos menores. La joven cursa en un establecimiento en Capital y sus compañeras informaron a su madre que tenía un grupo de amistades que conoció en plaza Laprida.





"Las chicas me contaron que estaba rara ese lunes que desapareció" dijo la mujer, quien aseguró que ya realizó la denuncia en la Comisaría 2° de Concepción y en el caso ya interviene personal de Búsqueda y Rescate de Personas.