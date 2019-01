Buscan desesperadamente a un joven que volvía a San Juan y nunca llegó

Jonathan Espinosa, de 23 años, viajó el 11 de enero pasado a la Capital cordobesa para visitar a unos amigos, en plena temporada estival. En diálogo con sanjuan8.com, su mamá, Fabiana, contó que el joven tenía pensado buscar trabajo en aquella provincia y quedarse, pero como no lo consiguió decidió volver.





Es por esto que a las 17 del pasado lunes, el joven llamó por teléfono a su padre y le dijo que estaba en la terminal de Córdoba, esperando para partir hacia San Juan, que llegaría cerca de la 1 de la madrugada y le avisaría para que lo pase a buscar, pese a que se estaba quedando sin batería en el celular. Sin embargo, eso nunca ocurrió y su teléfono está apagado.





Al no saber nada de Jonathan, los familiares fueron a la terminal de San Juan y no encontraron registro de que haya regresado, asímismo sus amigos de Córdoba constataron que no compró un pasaje en aquella provincia. Inmediatamente, sus padres radicaron la denuncia en la Comisaría 29°.





Jonathan es de contextura robusta; mide 1,85 metros; tiene tez blanca; ojos marrones; barba y cabello oscuro. Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con las iniciales "R y F", con flores.





Ante cualquier dato, comunicarse al 911, al 2645682403 o a la comisaría más cercana.