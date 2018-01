Boudou está libre: "El sistema judicial está haciendo abuso"

Luego de 70 días en la cárcel de Ezeiza, Amado Boudou fue excarcelado. El ex vicepresidente, al dejar atrás el encierro, criticó al juez federal Ariel Lijo por haber ordenado detenerlo de manera preventiva: "Es un sistema que dio vuelta la presunción de inocencia".

"No lo digo por mí sino por los otros compañeros presos que pagaron con su libertad por haber formado parte de un gobierno nacional y popular", sugirió el ex vicepresidente al salir de la sede que la Policía Federal tiene en la avenida General Paz y la calle Madariaga.





Boudou, además, aclaró que el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza es una "cárcel de máxima seguridad con guardiacárceles muy profesionales e internos sin privilegios". Allí pasó los últimos 70 días hasta que la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación.





La excarcelación por las facturas truchas era la última traba que le quedaba al ex vicepresidente para dejar atrás la cárcel de Ezeiza. Ayer, la misma sala porteña había resuelto su libertad -y la de José María Nuñez Carmona- en la causa por lavado de dinero.





"Es muy duro perder la libertad, pero no me voy a ir -de la política- de donde nunca me fui", desafió. Finalmente, reveló que con su novia, la exdiputada mexicana Mónica García de la Fuente, ya decidió los nombres de sus mellizos. León y Simón nacerían el 15 de enero.

(Fuente: TN)