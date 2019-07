Bebé presuntamente golpeado por una niñera: la Cámara aún no resuelve y la acusada sigue libre

Lautaro tenía 8 meses cuando sufrió graves lesiones luego de ser presuntamente golpeado por su niñera, Noelia Velázquez. Debió ser intervenido quirúrgicamente al menos en dos oportunidades por las tres fisuras de cráneo que sufrió además de las hemorragias oculares. El juez de Instrucción que llevó el caso primeramente la procesó por lesiones culposas y la querella decidió apelar la resolución. Sin embargo, la Cámara aún no resuelve el recurso presentado por el abogado de la familia del pequeño y la acusada sigue libre.

Hace más de un año y medio, Velázquez fue denunciada y la causa ingresó en el Primer Juzgado de Instrucción. El juez Alberto Benito Ortiz analizó las pruebas de la investigación y determinó procesar a la acusada por lesiones culposas, es decir por negligencia. Esto no conformó a los padres del pequeño quienes consideran que las heridas fueron contundentes y apelaron el procesamiento del magistrado.





"Nosotros no compartimos ese criterio, no hay elementos para siquiera sospecha de que estamos en presencia de lesiones culposas. No lo entiendo porque no hay consonancia ni con los elementos de prueba que obran en el expediente. Todos los testigos peritos que declararon en la causa dijeron que las lesiones no se pudieron producir por una sola acción, es decir que tuvo que haber dos agresiones diferentes para que ocurran", explicó Franco Montes, el abogado querellante.





Tras la apelación, la familia espera la resolución de la Sala I de la Cámara. "Ella está en libertad y nosotros queremos Justicia, un fallo acorde a la racionalidad de la valoración de los elementos probatorios de la causa y creo que esta decisión del juez va a contramano", expresó el abogado.