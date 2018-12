Aún no pueden identificar al joven que apareció muerto, pero revelaron datos para encontrar a su familia

La Policía continúa investigando sobre el cuerpo que apareció sin vida en el interior de un canal en 9 de Julio. A pocas horas de encontrar el cadáver, aún no han logrado identificarlo. Tampoco se han presentado familiares o allegados a pedir por su búsqueda, es decir, que no hay denuncia por persona desaparecida. Al menos eso informó a sanjuan8.com, personal de la seccional 11° de 9 de Julio.













El cuerpo fue extraído del canal pasado el mediodía y trasladado a la Morgue Judicial para su autopsia. Por el momento, no han determinado de quién se trata, pero sí dejaron trascender que sería un joven de entre 20 y 30 años, de tez trigueña y estatura media.













También, revelaron que llevaba un pantalón corto oscuro y que no habría aparecido con remera. El hecho es que este sábado la temperatura en San Juan fue baja y el tiempo no era óptimo para darse un chapuzón. Por eso, no descartan que el cuerpo lleve varias horas en ese lugar. Sin embargo, por estas horas nada está dicho.